VIDEO ⟩ Madonna kontserdi ajal juhtus ootamatu õnnetus

65-aastane Madonna kukkus Seattle kontserdi ajal, kuid naeris pärast juhtumit, kus üks tema tantsijatest komistas, kui Madonnat toolil üle lava lohistas. Vahejuhtum toimus laulu «Open Your Heart» ajal.

Sotsiaalmeedias jagatud videost on näha, kuidas Madonna kukub selili lavale, kui tantsija enda jala taha komistas. Madonna rullus kukkumise järel kiiresti kõhuli, et laulu laulmist jätkata, ja tõi kuuldavale naerupahvaku, enne kui püsti tõusis, et esinemist tavapäraselt jätkata.