Suri hinnatud Eesti maalikunstnik

«Mind köitnud teemade ring on aastate jooksul küll muutunud, ometi pean ka täna huvipakkuvaimaks värvimaagiat kui niisugust-täpsemalt värvide omavaheliste kõneluste metafüüsikat, mis võimaldab mul edastada puhtamaid vibratsioone ja minna nähtamatu ruumi sügavustesse,» on Kaasik enda kohta kirjutanud .

Kristiina Kaasiku loomingut on eksponeeritud paljudel näitustel kodu- ja välismaal. Üheks avalikkusele tuntuimaks monumentaalteoseks on tema Tallinna Jaani kirikule maalitud pasunapuhujatega orelitiivad. Kaasik on pälvinud Eesti maalikunsti kõrgeima tunnustuse Konrad Mäe preemia (1980). Samuti on talle antud Valgetähe IV klassi teenetemärk (2014).