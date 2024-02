Tšellosõdalased maabuvad lahe lõunakaldal: Apocalyptica esitleb Eestis uut albumit

Apocalyptica järjekorras kümnes stuudioalbum on järg 1996. aasta legendaarsele debüütalbumile «Plays Metallica by Four Cellos». Uue albumiga naaseb bänd tagasi oma juurte juurde ja jätkab sümfoonilist austusavaldust heavy metali titaanile Metallica. Albumi avaldamisele järgneb Euroopat läbiv kontserttuur, mis jõuab tuleval sügisel ka Tallinna.

«On uskumatu mõelda, et pärast kõiki neid aastaid mõjub meie austusavaldus Metallicale siiani kuulajatele niivõrd võimsalt. Võimalus jagada meie armastust Metallica muusika vastu kontserdipublikuga on maagiline kogemus. Tänavune kontsert-show tuleb täiesti teisel tasemel ning me ei suuda ära oodata, et saaksime juba tuurile minna ja seda oma fännidega jagada!» iseloomustab uut albumit ja kontserttuuri bändi juhtiv liige Eicca Toppinen. Bänd avaldab uue albumi «Plays Metallica Vol. 2» esimese singli koos muusikavideoga 23. veebruaril.