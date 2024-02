NELI FILMI KORRAGA ⟩ Igast Biitlist valmib eraldi eluloofilm

Sellele suurprojektile on andnud oma õnnestuse The Beatlesi elavad liikmed Paul McCartney ja Ringo Starr, samuti on saadud heakskiit John Lennoni ja George Harrisoni perekondadelt. See neljaosaline filmiprojekt märgib esimest korda, kui The Beatlesi muusika ning liikmete elulugude õigused on usaldatud mängufilmi tootmiseks.