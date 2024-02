Eesti kunstnik flaneeris Pariisis ja mis siis sai

Oma teise personaalnäitusega Allee galeriis jätkab eesti neohüperrealismi nimekamaid esindajaid Peeter Must talle tunnustuse toonud stiilis, milles omavahel on võrdsetes osades värvifoto momentülesvõtte ning impressionistlik ja puäntillistlik tehnika. Nagu Charles Baudelaire, flaneerib Must mööda suvise Prantsusmaa pealinna parke (Luxembourg´i aed), longib Seine´i kaldail, tõukleb bulvarite inimmeres, kuid teda ei tõmba turistlikud vaatamisväärsused. Vaid ühel 2023. aastal loodud maalil võime ära tunda fragmenti Eiffeli tornist, Pariisi tuntuimast ehitisest.