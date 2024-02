KARMID SÜÜDISTUSED ⟩ Eaglesi «Hotel Californiaga» seoses algas ootamatu kohtuasi

Kolmapäeval algavas kohtuprotsessis otsustatakse Glenn Horowitzi, Craig Inciardi ning Edward Kosinski üle, kelle valduses oli enam kui 80 lehekülge mustandeid Eaglesi «Hotel California» albumi lauludest. Ühele leheküljele on muuhulgas kirjutatud ka «Hotel California» kuulsad sõnad «You can check out any time you like, but you can never leave.»