Sissejuhatuseks parafraseerib Serhi Plohhi Winston Churchilli: «Kuigi ajaloolased on jooksvate sündmuste kõige halvemad tõlgendajad, on nad selles ikkagi paremad kui kõik ülejäänud inimesed.» Maailmal on vedanud, et meil on säärane ajaloolane nagu Plohhi, kel teadmised, oskused ja tahtmine tuua meieni sõja vahearuanne peaaegu reaalajas.