NÄDALA FILM ⟩ Mitu megastaari mahub ühele ruutmeetrile head tegema?

Heategevusliku singli «We Are The World» salvestamiseks kogunes 1985. aasta jaanuaris 46 USA tolle aja suurimat staari. Kümmet nendest pole enam meie hulgas.

Heategevusliku laulu «We Are the World» salvestamiseks tulid 1985. aasta 28. jaanuaril kokku 46 USA kõige suuremat staari. Legendaarne pala on tänaseni maailma ajaloo kümne müüduima singli hulgas ning võitis neli Grammy auhinda, sealhulgas aasta salvestuse ja aasta laulu tiitli.