KINDEL LAKS ⟩ Elu ja armastust!

Haarav armastuslugu

«Elu ja armastus». Ma ei mäleta, et viimastel aastatel oleks Eestis armastusest nii kõrvetavalt valusat filmi tehtud. Olen täiesti lummatud. Noor režissöör Helen Takkin on teinud olulise filmi mehe mängudest ja naise valikutest. Karolin Jürise, Mait Malmsten, Loviise Kapper, Ursel Tilk – kõik teevad eriti ägedad rollid, eriti kaks esimest Rudolfi ja Irmana.

Et film pole kuulsa teose sõnasõnaline ekraniseering, mind ei seganud, sest Takkini lugu on universaalne tõlgendus. Rudolf ja Irma on filmis luust ja lihast inimesed, samas saab neid vaadelda kui sümboleid. Tänu sellele filmile oleme rikkamad, nüüd on meil kultuuris kaks tugevat lugu ühest armastusest: Tammsaare originaal ja Takkini tõlgendus.