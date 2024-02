Rebeca Parbuse sõnul sai näituse idee alguse sellest, et inimeste ümber on nii palju, mille eest olla tänulik ja mida iga päev isegi märgata ei pruugi. «Et me ei võtaks oma vabadust ja iseseisvust enesestmõistetavalt,» lisas Parbus.

Estookin jätkas: «Näituse alge on tekkinud kiiresti muutuvast maailmast, mis meil on. Ukraina sõda algas kaks aastat tagasi ja see on ka meid mõjutanud. Üks viis, kuidas kunstnikena rääkida meie maailma teemadest, on läbi kunsti ja läbi näituste ja läbi teoste.»