STRANDBERG BLOGIB ⟩ Vabariigi 106. aastapäeva kontsert Estonias

«Aastapäeva kontserdi olulisus seisneb selles, et see oleks pidulik, rõõmus ja lootusrikas, samas peab see olema ka sissepoole vaatav. Pakkuma kõike seda, mida meil elus püsimiseks vaja on,» usub Tulve. «Lootusrikkus tähendab eelkõike seda, et oleme sisemiselt tugevad ja meil on kuskile toetuda. Siis ongi võimalik olla lootusrikas. Lootusest endast on samamoodi vaja kõnelda. Kogu see töö, mida oleme koos lavastaja Maria Petersoni, kunstnik Kristjan Suitsu ja videokunstnik Sander Põldsaarega teinud, on andnud meile hästi ilusa ettevalmistusperioodi, mis kulges väga ühtselt.»