SUUR PIDU ⟩ Eesti aktiivseim muusikaagentuur tähistab oma seitsmendat sünnipäeva festivaliga

Eesti aktiivseim muusikaagentuur Damn.Loud tähistab oma seitsmendat sünnipäeva kahepäevase festivaliga Paavli Kultuurivabrikus. Programm on tihedavõitu – külas on ikooniline Saksa techno-duo Schwefelgelb, Manchesteri audiovisuaalne kooslus The KVB ja meie kohaliku skene paremik: hiljuti uue albumi välja lasnud Buzhold (ex-Noir), Pinkwave, Hello Killu jt.