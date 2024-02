TÕELINE ÕUDUSLUGU ⟩ Lennuõnnetus viis näljased mehed inimsöömiseni

«Society of the Snow» räägib tõestisündinud loo lennuõnnetusest 70ndatel, mis jättis ragbimeeskonna lootusetult Andidesse.

Vahel tundub, et igapäevane meediamull muutub aina turvalisemaks ja tasapaksuks, sõjauudistest sirvitakse emotsioonitult üle ja hoopis väärtusetud draamad puhutakse suurteks probleemideks. Hea, et on olemas (filmi)kunst, mis sellest udust virgutab ja paneb hindama seda vähestki ja lihtsat, mis meil on, kirjutab Piia Õunpuu tõsielupõhisest Netflixi draamast «Society of the Snow».