LAULU PEETAKSE SOBIMATUKS ⟩ Iisrael võib Eurovisioonil osalemisest loobuda

Ajaleht Israel Hayom vahendab, et laulusõnades on muuhulgas öeldud: «Nad olid kõik head lapsed, igaüks neist.» Eurovisiooni reeglid keelavad laulusõnades neutraalsuse huvides aga otsekoheseid ja suunatud poliitilisi sõnumeid. On juhtunud varemgi, et Eurovisiooni korraldaja Euroopa Ringhäälingute Liit (EBU) on survestanud riike oma laulusõnu muutma. 2009. aastal otsustas Gruusia võistlusel mitte osaleda, kui nende laul «We Don't Wanna Put In» hinnati sobimatuks, sest see sisaldas viiteid Venemaa presidendile.