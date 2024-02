ÕELAD TREENERID ⟩ Sedasi koheldi iluvõimlemise olümpiavõitjat Margarita Mamuni

DocPointi programmi koostaja Kaarel Kuurmaa on dokumentaalfilmi «Üle piiri» kohta tutvustavalt kirjutanud: «Harvaesinevalt aus sissevaade olümpiamedalinõudleja aastasse enne Rio suveolümpiat. Pole ju saladus, milline pinge on selle hästi rahastatud ja rahvusspordi staatuses ala Venemaa koondislaste õlgadel. Filmi peategelaseks on noor täht Margarita Mamun, kelle füüsis ja liikumine on tipptasemel, aga vahel jääb ekspertide sõnul sooritustes vajaka sisemisest veenvusest. Sportlase ümber tekib omalaadne pingekolmnurk koondise ülimalt värvika peatreeneri Irina Viner-Usmanova ning Margarita isikliku treeneri Amina Zaripova vahel.»