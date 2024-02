GALERII ⟩ Kohal staarid välismaalt! Eesti uhkeim muusikaagentuur alustas kahepäevast sünnipäevamöllu

Festival algas 23. veebruaril, mil fookuses oli kaks kauaoodatud välisartisti - süngema saundiga techno-duo Schwefelgelb Saksamaalt ja audiovisuaalne post-punk grupp The KVB Inglismaalt. Lisaks astusid lavale Autumns (IR) , The Eye of Time (FR) ja mitmed lärmakale muusikale pühenduvad Eesti artistid: Buzhold, Hello Killu, Dharma Coil.