KAS SOBIMATU? ⟩ John Lennoni tapmisega seotud ese pannakse oksjonile

Northumbriast Inglismaalt pärit Brian Tayloril õnnestus kuul endale saada, kui ta külastas New Yorki ja ta sattus suurlinnas patrullautos kaasa sõites ootamatult tulevahetusse. Soovides juhtunu eest vabandada, viisid New Yorgi politseinikud Taylori muuseumisse, kus Mark David Chapmani poolt kasutatud revolver välja pandud on. Nad lubasid tal relvast ühe korra tulistada ning padrunikesta ja kuuli endale jätta.