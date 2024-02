Liiga vana tantsumuusika jaoks? Armastatud DJ plaanib pensionile minna

Ehkki Harris on live-artistina armastatud ning olnud peaesineja suurimatel muusikafestivalidel, sealhulgas Coachellal, jagas ta, et kui ta DJ-tegevuse lõpetab, soovib ta keskenduda stuudioprodutsioonile.

«Ma arvan, et eelistaksin olla stuudios, nagu kummitusprodutsent,» selgitas ta. «Ma arvan, et selles peitub suurem osa minu annetest, et laulud kõlaksid hästi. Niisiis, ma tahaksin, et teiste inimeste plaadid kõlaksid hästi.»