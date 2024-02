Tallinnas esineb üks maailma uuendusmeelsemaid metali-kooslusi

Tegev alates aastast 2000, Alcest on viimase kahekümne nelja aasta jooksul läbi käinud hulganisti muutusi, transformeerudes sooloprojektist kolmeliikmeliseks black metal koosluseks ja on tänaseks arenenud kahemehe projektiks, mida iseloomustab black metali kui žanri julge dekonstrueerimine ning selle viimine uutesse ja põnevatesse kohtadesse.

Just see kauge võlumaailm on olnud ka projekti inspiratsiooniks, just neid mälestusi oma lapsepõlvest ongi bändi esimees Neige üritanud taasluua helis, eesmärgiga viia kuulaja temaga kaasa läbi mälestuste ja tõlgenduste. See sama kontseptsioon toodi avalikkuse ette nende esimese albumiga «Souvenirs d’un autre monde» aastal 2007.