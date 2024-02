Ridley Scotti «Gladiaatori» järg on juba tekitanud meelelahutusringkondades märkimisväärset elevust ja arutelu, nüüd aga käib filmiga kaasas ka eepiline hinnasilt. Nimelt on filmi esialgne eelarve 165 miljonit dollarit on kasvanud peaaegu 310 miljoni dollarini.