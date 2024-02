VIDEO ⟩ Talendid uues muusikavideos hoos: Silver Sepa ürgset suusaretke vormis «Savvusanna»-mees Ants Tammik

Video näitab hoogsas võtmes Silveri suusa- ja laulutegemise lugu: kirvega kasepuu maha, siis esiisade kombel tahuda, hööveldada ja tõrvata ning seejärel rajale. Kuid suusk ei ole ainult suusatamiseks. See on ka suurepärane ja sügava kõlaga trumm. Seda tõestab Silveri uus lugu, milles nende samade isetehtud suuskadega on sisse mängitud loo trummipartii.

Millest see lugu räägib? «Teelolekust ja eneseotsimisest. Läbi raskuste teravdub pilk ja selgivad sihid. Mis mind tegelikult siin elus käivitab ja käigus hoiab? Olen teel, aga kuhu? Need küsimused tunduvad natuke liiga otse ja ausad, aga kui need küsimata jätta, hakkab sisemuses miski närbuma,» kirjeldab äsja Tartu Maratoni Vintage´i (31 km) isetehtud suuskadel läbinud Silver loo ideed.

Muusika, suusatamine ja elufilosoofia käivad Silver Sepa jaoks käsikäes. «Loodan, et see lugu aitab kõigil märgata olulisi küsimusi, mis meile teel olles pähe kargavad. Aga küllap tuleb kõigil ette ka neid tõuse ja laskumisi, mis löövad pea selgeks, nii selgeks, et tead korraga vastust ka keerulistele küsimustele. Võibolla ongi see mistahes eneseületuse sügavam mõte?» arutleb Sepp ja lisab, et sellest laulust algab tema sõit uue hilissügisel ilmuva autoriplaadi poole, kuhu kogub kokku laulud, mida ta laulmata jätta ei saa.

Video režissöör-operaator Ants Tammik

Monteeris Simmo Saska ja värvide keeras paika Sten-Johan Lill

Loo salvestas, miksis ja masterdas Peeter Salmela

Sõnad, viis ja muusikaline teostus - Silver Sepp