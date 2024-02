Olukord on ..., leitakse Eesti muusikaturu fookuspäeval

Fookuspäeva avapaneel «Olukord on ..., aga see on meie tuleviku väetis» annab Lennart Meri tsiteerides kõnejärje Tallinna linna ja muusikasektori esindajatele. Valdkonna võimaluste, vahendite ja tõukejõudude teemalise arutelu juhatab sisse Euroopa muusikaeksportijate võrgustiku uuringute koordinaatori Virgo Sillamaa ettekanne UNESCO muusikalinna Tallinna muusikapoliitika ja Eesti muusikaturu andmete uuringutest. Sektori saavutuste tutvustustega jätkavad tiimid, kes juhtisid superprojekte NOËPi A. Le Coq Arena kontserdist The Weekndi Lauluväljaku esinemiseni.