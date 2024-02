Näitleja, keda Clint Eastwood usaldab

Maalikunstnik Pierre Bonnardi (1867–1947) kaubamärgiks said peen stiil ja erksad värvid, ligi kolmandikul tema töödest on kujutatud Marthe Bonnardi. Naist, kes jäi Pierre’i kõrvale viieks aastakümneks, vaatamata sellele, et meest ümbritsesid veel mõnedki teised võluvad muusad. Ent nii toona kui ka praegu räägiti väga vähe sellest, et Marthe polnud siiski üksnes muusa ja modell, vaid ka ise andekas kunstnik. «Seepärast Martin Provost «Alasti muusa» lavastaski,» räägib Cécile de France mulle Pariisis. «Martinile meeldibki tuua rambivalgusesse just neid naisi, kes teenimatult varju on jäänud.»