Autsaider tiritakse teatri valgusvihku

Teater on filmidega võrreldes üllatusmuna, sisu kohta räägitakse enne etendust vähe. Näiteks annaks juurde teadmine, et Grete Jürgenson, Elise Metsanurk, Johannes Richard Sepping ja Eduard Tee, kõik neli näitlejat, kes laval on, mängivad Antsu.