Seda enam on teised muusikud häiritud sellest, et Kanye West oma tänavusel «Vultures 1» albumil kasutab lõike nende hittlauludest. Hiljuti kritiseeris Westi samal põhjusel Ozzy Osbourne, kes kirjutas platvormil X (varem tuntud kui Twitter), et ta olevat spetsiaalselt keelanud Black Sabbathi loo «War Pigs» 1983. aasta live-versiooni osa kasutamise Westi uuel albumil. Ometi kõlas see kuulamispeol, kus West oma uut albumit promos.