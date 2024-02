INTERVJUU ⟩ Robert Jürjendal: tunnen ennast endiselt lõputu katsetaja ja otsijana

Kui mulle anti muusikaajakirjanike poolt aasta muusiku 2016 tiitel, leidis Eesti Rahvusringhäälingu raadiomaja esimeses stuudios aset kontsert, kuhu oli kaasatud tütarlastekoor Ellerhein, Weekend Guitar Trio, Iris Oja, Mati Turi, Aleksei Saks, Madis Metsamart ja Andrus Lillepea. See kontsert on praegugi Klassikaraadio arhiivis täitsa leitav. Varem pole ma nii suurte jõududega laval olnud.

Kontserdil «Avatud horisondid» esitame kava, mille idee sündis mitu aastat tagasi, 2020. aasta sügisel, kui kohtusin New Wind Jazz Orchestra (NWJO) kunstilise juhi Lauri Kadalipuga. Leeki on pikalt üleval hoitud ja nüüd lõpuks saab see siis teoks. Üles astuvad New Wind Jazz Orchestra ja Tallinna Kammerorkester.