Eesti disaini tutvustav viieminutiline videoklipp, mis on osa saatesarjast «ByDesign Europe», jõudis 24. veebruaril CBS Los Angelese telekanalile KCAL-9. Koos lähiajal linastuva New Yorgi episoodiga jõuab see kokku 12 miljoni televaatajani.