TEET KORSTEN ⟩ Saaga, mis kõneleb inimese suhtest totalitarismiga

Põhjuseks võis olla nii see, et kirjandusetutvustajad ei jõudnud sellele õigel ajal jälile, kui ka see, et kõnealust romaani pole kõige kergem lugeda. Julgustuseks võiks tõe huvides kohe alguses öelda, et kui lugeja veidi pingutab, saab ta kuhjaga tasutud, muidugi kui teda kõnetab teose vorm ja teema – meie suhe totalitarismi.