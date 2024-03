KULTUURIS KUUM ⟩ Armastatud telesarja «Papsid» režissöör: oma lapsi ma sarja mängima ei tahaks

Võttepäev on pikk ja sa pead kogu aeg meeles pidama lugu, mida jutustad, kuidas tegelased on siia stseeni jõudnud, mis nad üksteiselt tahavad, mis on nende ülesanne. Kogu aeg monteerima peas materjali, mida pole veel jõutud üles võttagi. Samal ajal tuleb teada nippe, kuidas panna loomulikult mõjuma sarja lapsnäitlejad ning tagatipuks lahendada võimatu ülesanne, kust leida lindnäitleja, kelle sarja tegelased saaksid arstile viia, et lasta ta terveks ravida. Viimase probleemi lahendus on muide ehituspood ja selle mõtles välja produtsent.