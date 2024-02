Tallinn Music Weeki konverentsil esitletakse raamatut ansambel Pulpi märgilisest albumist

1990ndate britpopi nähtuse ühe peamise arhitektina tuntud suhtekorraldaja ja kirjanik Jane Savidge saabub tutvustama oma 6. märtsil ilmuvat raamatut «Pulp's This Is Hardcore». Tegu on sissevaatega Pulpi 1998. aasta märgilise albumi kultuurilisse ja ajaloolisesse konteksti, mis kujunes ühtlasi britpopi ja interneti-eelse muusikameedia lõppvaatuseks.

Muusikaloolane Joe Muggs kirjutab väljaannetele nagu Mixmag, WIRE, FACT ja Guardian ning on elektroonilist muusikat ja reivikultuuri käsitlevate raamatute "Bass, Mids, Tops: An Oral History of Soundsystem Culture" (2019) ja “Crosstown Rebels - 20 Years Of Madness, Magic and Music' (2023) autor. TMW konverentsil juhib Joe arutelu kohaliku klubikultuuri kohast üleilmsel muusikaväljal, vestluskaaslasteks nii Tallinna klubi HALL asutaja Elena Natale kui ka Vilniuse Opium Club’i juht Vidmantas Čepkauskas.