NÄDALA PLAAT ⟩ Tulevikku vaatav legend Peeglisaalis

Mark Twain sattus Versailles’isse oma maailmareisil 19. sajandi lõpul. Vaatas ringi, oli lummatud ja nentis, et kui ta varem alati kirus Louis 14ndat, et too kulutas lossi rajamiseks miljoneid, sellal kui tema alamatel polnud leivaraasugi hamba alla panna, siis nüüd on ta otsustanud päikesekuningale andestada. 73 meetri pikkune peeglisaal valmis 1684. aastal, selle eesmärk oli põlistada Prantsusmaa edu. Riigi jõukuse tunnistuseks on saali 17 kaare all akende vastas uhkeldavad 357 peeglit.