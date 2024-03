Juurikas. Identiteedivargad tegutsevad

«Kohkusin päris ära. Mul pole õrna aimugi, kus Eesti vabariik asub ja kes on selle maailmale tundmatu riigi peaminister. Pidin guugeldama, mida ma tavaliselt kunagi ei tee, sest see on vaimsele tervisele kahjulik. Kuid küsimus jäi: mille eest ma maksan? Oma teada pole ma Eesti vabariigi peaministri abikaasale tekitanud mitte mingisuguseid, ei kehalisi ega hingelisi üleelamisi. Kuna ma kardan kohtuskäimist nagu tuld, pidasin paremaks nõutud summa vaikselt ära maksta.»