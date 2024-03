Justin Bieber 30: kuidas armsast poisist kasvas tolgus

Kuid me ei räägi sedakorda ainult Bieberist. Toome mängu ühe tema kontekstis pigem ootamatu nime – filosoof Friedrich Nietzsche. Miks? a) sest me võime, b) miks mitte, c) neis ei ole eriti palju ühist, d) kuid midagi siiski on. Ühine kasvõi see, et mõlemad on inimesed, on kandnud vuntse, on kirjutanud laule.