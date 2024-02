ARVUSTUS ⟩ Võibolla oleks see siis üks teine lavastus

Noorsooteatri «Tistou, roheliste sõrmedega poiss» on mõeldud kooliealistele lastele. Ega ma tea, kuidas esietendusel olnud lapsed laval nähtust aru said. Tavaliselt küll kuuleb kahinast või naerupahvakuist kohe ära, mis lastele korda läheb. Neile meeldis see, kuidas õpetaja (üks kolmest Taavi Tõnissoni rollist) Tistoule (lavakooli üliõpilane Rasmus Vendel) arvutamist ja täis- ning kaashäälikuid õpetas. Koolitund oli ilmselt paljudele igapäevaelust tuttav olukord. Üks näitleja tahtis õpetada, aga teisel olid kõik muud asjad peas. Tahe ja takistus, nagu teatriaabitsas.