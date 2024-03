Artisti esinemiskava on olnud tihe ning juba märtsis tuuritab Kalkun maakera kuklapoolel, sedapuhku suurtel WOMADi festivalidel Austraalias Adelaide'is ja Uus-Meremaal New Plymouthis.

«Nii kaugele pole ma oma kontsert-reisidega veel sattunud. Arvasin, et Jaapan asub kaugel, aga eesseisev sõit on tõesti reis ümber maailma. WOMADi festivalid on suured vabaõhusündmused ning ootan väga hetke, et esimest korda sealsete kuulajatega kohtuda. Kahe nädala jooksul jõuan kindlasti tutvuda nii kohaliku elu-oluga kui ka teiste muusikutega, kelle seas astub üles mitu minu lemmikut, nagu Arooj Aftab, DakhaBrakha, José González jpt. See on erakordne võimalus esineda uuele publikule,» kommenteerib peatselt algavat festivalide tuuri Mari Kalkun.