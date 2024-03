Mõlemad näitused avatakse Münceni ehtenädala raames, mis on üks maailma tähtsamaid kaasaegse ehtekunsti sündmusi. Eesti autoritest on sel aastal läbi tiheda sõela peanäitusele valitud Ketli Tiitsar ja Tanel Veenre, lisaks esinevad mitmed Eesti ehtekunstnikud arvukatel satelliitnäitustel. Galerie Biró ja Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumi koostöös on kavandamisel Kadri Mälgu suurnäitus Münchenis 2025. aastal.