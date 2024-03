Mis on unelmate elu? Mis on üldse unelm? Kas keegi oskab sellele küsimusele adekvaatselt vastata? Veerandsajandivanune Franz proovib… Show on vürtsitatud ausa enesekriitika ja reflektsiooniga. See on justkui õhtu, kus Franz koorib ennast avalikult paljaks. Ülekantud tähenduses esialgu. Kui õhtu üldse käima ei lähe, teeb ta seda päriselt. Siis saavad naised vähemalt midagigi.