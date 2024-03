Poistebändi liige süüdistab Taylor Swifti deemonite ja saatanaga asjaajamises

Taylor Swifti meeletu edu tekitab ilmselt nii mõneski muusikus meeletut kadedust, ent üks muusik on suisa nii kaugele läinud, et süüdistab Swifti satanismis. Nimelt süüdistab kunagise eduka poistebändi Boyzone liige Shane Lynch Taylor Swiftit deemonlike rituaalide sooritamises oma kontsertidel, vahendab The Independent.