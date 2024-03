Täna algab Eestis feministlik rõõmuralli

«See on seni meie suurim tuur,» ütleb Kaisa Ling ise. «Alustame Kultuurikatlast ning kappame mööda Eestimaad kuni 9. märtsini. Ettevalmistused Tallinnas, Väätsal, Tartus, Võrus ja Kuressaares käivad täistuuridel. Pidurõivad on välja otsitud, puhtaks klopitud, triigitud ja viigitud; saalid läikima löödud ning elevus teel haripunkti.»

Tuur kannab endas feministlikku rõõmusõnumit. Kutsutakse kõiki Eesti inimesi – naisi, mehi ja kõiki teisigi – julgelt rinda ette lööma ning rõõmu mitte unustama. «Pidudetuuriga oleme otsustanud tähistada edusamme inimõiguste edenemisel Eestis. Olgugi et võrdsuse nimel on veel palju tööd teha, on nüüd oluline keskenduda rõõmutsemisele, nagu rõhutas ka president Alar Karis hiljuti aastapäevakõnes.»