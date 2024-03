Toomas Vint – kahekordse vindiga juubilar

See mõtteline «diil» oleks juubelipäevale mõeldes päris lustakas, sest siis võiks meil olla ühe 80-aastase juubilari asemel kaks 40-aastast vembumeest. Pole siiski kindel, kas väärikas eas juubilar sellist eksperimenti soovib, sest kõik tormilisema ea lood on otsemalt või kaudsemalt ta loomingus ammugi kirjas.

Ühes Vindi jutus leidubki stseen, kus Toomas Vint läheb Toomas Vindilt Toomas Vindi maali ostma. Vahe on vaid selles, et üks neist on mina-tegelane, teine pigem isehakanu. Suuremat kahestumist ei maksa siit otsida, sest eriti Vindi vanema ea raamatuis on kunst ja kirjandus juba kujunduslikult mõnusas unisoonis – enamasti ikka Vindi enda loomingut kasutades.