Tõsielustaarist näitlejaks: üks Kardashian sai peaosa põnevikus

Hetkel veel pealkirjata projekti süžee üksikasju hoitakse saladuses, ent on teada, et stsenaariumi kirjutab Natalie Krinsky ning see põhineb tema algupärasel ideel, mille Krinsky mõtles välja Kardashianit silmas pidades. Hetkel pole veel kindel, kas filmi plaanitakse näidata kinodes või jõuab see vaid mõnele voogedastusplatvormile.

Krinsky on tuntud 2020. aasta romantilise komöödia «The Broken Hearts Gallery» stsenaristi ja lavastajana. Ta on kirjutanud episoode ka sellistele sarjadele nagu «Red Band Society» ja «Gossip Girl».

Kim Kardashian, kes on ennekõike tuntud oma ülesastumise poolest tõsieluseriaalis «Keeping Up With the Kardashians», on varemgi näidelnud. Näiteks võib teda näha septembris debüteerinud seriaalis «American Horror Story: Delicate». Õudusantoloogiasarja 12. hooajas teevad lisaks Kardashianile kaasa ka Emma Roberts, Matt Czuchry, Annabelle Dexter-Jones, Michaela Jaé Rodriguez ja Cara Delevingne.