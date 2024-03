«Pealkiri «Hoovused» peaks väljendama pigem seda, et eluolu on tsükliline ja on selge, et ka paremad ajad on saabumas. Lühidalt – on lootust, mis aitab meil olla tugevam. Olen seda meelt, et muusika ja kunsti roll üldisemaltki peaks olema kuulajat-vaatajat toetav, mitte oma negatiivsete seisundite väljaelamiseks sobiv vahend. Seega, jah, on kurjus, jah, on ka tumedad hoovused, kuid isegi siin ilmas on headust, meeleselgust, õnne ja armastuse hoovuseid. Proovime seda siis hoida,» lisas helilooja.