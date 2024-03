Mari Jürjens tervitab MUBAs kevadet: «Seda ju peab tähistama!»

«Kevad toob endaga sooja ja valguse, see sulatab ja laseb tärgata. Nii loodusel kui vaimul,» ütleb Mari. «Seda ju peab tähistama… ja miks mitte siis juba muusikaga!»

Esitusele tulevad Mari vanemad ja ka kõige uuemad lood, mis on saanud selleks eriliseks kevadõhtuks selga uued kuued ehk seaded.

Mariga koos musitseerivad Marti Tärni (bass, klaver) ja Andre Maaker (kitarrid). «Astuda taas lavale nii andekate muusikutega nagu Marti ja Andre on suur-suur rõõm ja au! See, mida nad annavad minu muusikale oma virtuoossete oskustega juurde, on lihtsalt imeline!»