Mainekal Ameerika filmifestivalil vaadatakse tagasi Eesti filmipärandile

«Tegemist on ühe vanima ja olulisema avangard- ja eksperimentaalfilmide festivaliga, mis tänavu toimub juba 62. korda. Valituks osutumine on suur tunnustus kogu Eesti filmiajaloole. Ann Arbor on olnud ajalooliselt festival, kus näidati näiteks Agnes Varda, Andy Warholi, Brian De Palma või George Lucase esimesi filme ja eesti filmitegijatest on meie teada sel sajandil seal varasemalt näidatud ainult Chintis Lundgreni töid,» märkis filmi produtsent Maie Rosmann.