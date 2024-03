Warner Music Baltics sulgeb Eestis uksed, aga murelikuks see kedagi ei tee

«See, et kõik major label’id on olnud Eestis esindatud, on muidugi väga positiivne ning hea märk sellest, et siinne muusikaturg on elujõuline ja hästi võrgustunud ka rahvusvaheliste tegijatega. Küll aga usun, et tänaseks on Eesti muusikavaldkond piisavalt professionaliseerunud, et ühe lüli pildilt kadumine seoses suure korporatsiooni strateegia või struktuurimuudatustega ei too Eesti muusikavaldkonnale kaasa midagi kuigi drastilist,» ütles Reimann.