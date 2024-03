Kuhu kolib üks Raadio 2 tõmbenumbreid?

Eesti Ekspressi kultuurilisa Areen kirjutab, et alates sellest nädalast on Raul Saaremets, Valner Valme ja Siim Nestor, kes varem moodustasid Raadio 2 saate «Muusikanõukogu» tuumiku, kuuldavad taskusaatest «Muusikanõunikud». Nendega liitub muusikakriitik Merit Maarits. Ka on jõudnud Postimeheni info, et jaanuarist alustanud saade «Kaustik» lõpetatakse pärast viiendat saadet ära.