Aarne Valmise terav kriitika: osa teatreid ei maksa korrektselt käibemaksu

Iga ettevõtte, olgu ta OÜ, MTÜ, AS või SA, peab tasuma käibe pealt riigile käibemaksu. Muidugi, kui ettevõtte aastane käive ei ületa 40 000 eurot, on võimalik toimetada ka käibemaksu tasumise kohustuseta. Ja säilib ka võimalus olla käibemaksukohustuslane 40 000 eurot mitteületava käibe puhul, kuid see on n-ö vabatahtlik ja sõltub ärimudelist.