Naistepäeval toimub Viimsis unustamatu kontsert

Jancis on mitmete rahvusvahelise leviga animafilmide autor, helilooja ja laulukirjutaja, ning lavastuskunstnik. Tema 24. märtsini Kaasaegse kunsti galeriis avatud näitus «Pudru ja Kaspar» on autori debüüt maalikunsti vallas. Õigupoolest jäävad Kaspari pildid žanrite piirialale, kuna valitud tehnika ei ole kujutavas kunstis tavapärane. Põletatud joonistus puidul on olnud pigem külakunstnike, vangide ja laste käsitööringi pärusmaa.