PILDID ⟩ Hämmastav näitus tõestab, mida kõike saab LEGO klotsidest ehitada

Kõigi teoste loomisel kasutas kunstnik Nathan Sawaya enam kui miljonit LEGO klotsi ja seda on kirjeldatud kui kõige uhkemat LEGO-teemalist näitust üldse. LEGO klotsidest teoseid loov kunstnik töötas varem New Yorgis juristina. Enda sõnul on ta väga elevil, et sai oma tööd Londonisse tuua.