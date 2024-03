Liiga realistlik? Fännid heidavad romantilisele komöödiale ette ülemäärast sarnasust tegelikkusega

Nimelt heidavad filmisõbrad sotsiaalmeedias filmile ette, et filmitegijad pole ülesandele lähenenud piisavalt loominguliselt ning ehkki film on vaid väidetavalt inspireeritud One Directionist kõnelevast romaanist, on filmi visuaalid jäänud üsna realistlikuks, meenutades liialt päriselt One Directionist tehtud fotosid.

Mõned fännid on suisa nii kaugele läinud, et väidavad, et filmi jaoks loodud poistebänd August Moon ning täna avaldatud fotod on otseselt One Directioni fotodelt maha tehtud ehk inspiratsioon on liiga ilmselge.

«The Idea of You» põhineb Robinne Lee samanimelisel romaanil, mille keskmes on lugu Anne Hathaway kehastatud Solène'st, kes armub endast märksa nooremasse poistebändi liikmesse Hayesisse (Nicholas Galitzine).

Ehkki autor pole kordagi kinnitanud, et tegemist võiks olla Harry Stylesi ja One Directioni fänniromaaniga, on spekulatsioonid teemakäsitluse ümbes õhus olnud juba romaani ilmumisest saati.

«See ei pidanud kunagi olema raamat Harry Stylesist,» sõnas romaani autor Lee 2020. aastal Vogue'ile antud intervjuus. «See pidi olema lugu naisest, kes läheneb 40. eluaastale ja taasavastab oma seksuaalsuse hetkel, mil ühiskond kirjutab naised traditsiooniliselt ühiskonnast välja, sest nad pole enam ihaldusväärsed ja elujõulised.»

Film peaks kinodesse jõudma 2024. aasta jooksul.

New look at Nicholas Galitzine in ‘THE IDEA OF YOU.’ pic.twitter.com/mUBG2f3WKC — Film Updates (@FilmUpdates) March 5, 2024

New look at fictional boyband August Moon from ‘THE IDEA OF YOU.’



Featuring Nicholas Galitzine, Jaiden Anthony, Raymond Cham Jr, Vik White and Dakota Adan. pic.twitter.com/CNdJjKPG0j — Film Updates (@FilmUpdates) March 5, 2024